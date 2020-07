ESPN afirma que Carlos Vela ya tomó una decisión respecto a participar del regreso de la MLS en Orlando

Una de las preguntas que muchos fanáticos de la Major League Soccer (MLS) se hacen de cara al reinicio de la actividad, el próximo miércoles 8 en Walt Disney World Resorts, en Orlando, es si finalmente el astro mexicano Carlos Vela jugará con Los Angeles FC en el certamen, algo que parece estar definido.

El periodista Jeff Carlisle, de la cadena ESPN, citó a varias fuentes entorno a la franquicia que le señalan que el azteca no participaría del torneo MLS is Back, para acompañar a su esposa en su embarazo; sin embargo, advierten que la decisión del futbolista "no es ciento por ciento segura".

Reigning MVP Carlos Vela reportedly leaning toward skipping MLS tournament. https://t.co/I7BiifD7NK pic.twitter.com/qsuK8vIvrG — theScore (@theScore) July 2, 2020

El principal motivo que argumentaría la ausencia del talentoso delantero en la burbuja de Orlando es el impedimento, por parte de la organización, de la presencia de las familias junto a los jugadores en esta instancia, para protegerlos del posible contagio de Coronavirus, que está en crecimiento en el Estado de Florida.

Vela juega en LAFC desde 2018 (Getty)

"El acceso al ESPN Wide World of Sports Complex ('el complejo') y los hoteles Swan y Dolphin ('el Resort') estarán restringidos a un número limitado de jugadores, personal de la MLS esencial ('personal del torneo') y estarán estrictamente controlados", señala el manual del torneo entregado a los jugadores antes de llegar al lugar.

Desde su llegada a California en el 2018, proveniente de la Real Sociedad de España, Vela se ha convertido en el jugador franquicia de LAFC, jugando 68 partidos en dos temporadas y anotando 50 goles.

