Alexis Vega quedaría fuera de la Selección mexicana como castigo por su indisciplina con Chivas

La indisciplina con Chivas podría costarle más caro a Alexis Vega que una multa económica y haber sido separado del primer equipo rojiblanco durante una semana, ya que su participación con la Selección mexicana también está en duda por parte de Gerardo Martino.

Hace un par de semanas, el delantero del Rebaño protagonizó un escándalo al lado de Uriel Antuna por haber asistido a la fiesta de cumpleaños que el 'Brujo' organizó en su casa, a pesar de la epidemia en México y a dos días del próximo partido del conjunto tapatío.

Es por ello que Chivas no dudó en apartarlos de inmediato a ambos del primer equipo e imponerles una sanción económica, no obstante, eso no sería lo peor para Alexis Vega, pues ahora Gerardo Martino duda en convocarlo a la Selección mexicana para los próximos encuentros.

A través de su columna en el diario Récord, el periodista David Medrano reveló que entre las pocas dudas que tiene el seleccionador nacional para el próximo Microciclo del Tri se encuentran el atacante del Rebaño, pues aún no sabe si habrá castigo o no por su más reciente indisciplina con Chivas.

"La posición de más dudas es el centro delantero, donde lo primero será definir si habrá o no castigo para Alexis Vega, toda vez que José Juan Macías parece seguro en la convocatoria", explicó el reconocido periodista de TV Azteca.

Asimismo, David Medrano informó que un par de semanas el conjunto nacional comenzará con los trabajos de preparación de cara a su partido ante Costa Rica, los cuales tendrán lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con los jugadores que militan en la Liga MX

Gerardo Martino duda en convocar a Alexis Vega al Tri. (JamMedia)

Es así que, aprovechando la pausa en el Guard1anes 2020 por la Fecha FIFA, la preparación del Tri dará inicio el 19 de septiembre, tres días después de que se lleve a cabo la Final de la Copa MX entre Rayados y Xolos, y concluirán el 23 del mismo mes.

Hay que recordar que el combinado azteca volverá a disputar un partido, a casi un año de que jugó por última vez, en noviembre de 2019, por lo que el duelo ante Costa Rica del próximo 30 de septiembre, en el Estadio Azteca marcará oficialmente su regreso a las canchas tras la pandemia de coronavirus.

