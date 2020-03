Atlas lo odiará: Alexis Vega ya se cree el verdugo del Clásico Tapatío con Chivas

Cada vez falta menos para el inicio de la jornada 9 del Clausura 2020 de la Liga MX y eso signfica que pronto tendremos una nueva edición del Clásico Tapatío.

El próximo sábado, a partir de las 21.05 horas del centro de México, Atlas recibirá a Chivas en el Estadio Jalisco con el objetivo de seguir afirmándose en la zona de Liguilla.

Del otro lado, los Zorros tendrán la difícil tarea de sumar la primera victoria con Rafael Puente del Río, quien desde que llegó no pudo conseguir triunfos en la institución.

¿Será más difícil después de las declaraciones de Alexis Vega? El delantero del Rebaño Sagrado habló con la prensa y se caracterizó como un verdadero verdugo del archirrival.

Mensaje a la afición del @atlasfc



“No le pongo mucha atención a eso me trato de enfocar en lo mío, pero si ellos me quieren odiar, que me odien, yo estoy muy tranquilo con eso”. pic.twitter.com/XpldktfNsx — PressPort (@PressPortmx) March 4, 2020

"La verdad es que en todos los partidos quiero marcar. Este es muy importante, no podemos perder. Si se me da la oportunidad, yo creo que ahora sì me van a empezar a odiar más", aseguró el delantero de 22 años.

¡Lo van a odiar! ��



Alexis Vega piensa que si le vuelve a anotar al Atlas... �� pic.twitter.com/00czEQTshw — MedioTiempo (@mediotiempo) March 4, 2020

"Mi hermano Marco Fabián me dijo que me encargara del Atlas". Si me toca marcar lo voy a festejar a muerte", reveló el atacante.

�� “Mi hermano Marco Fabián desde que llegué fue el que me dijo que me encargaba al Atlas. Me ha tocado la ducha de marcar goles, un hat trick como él lo hizo y ahora a seguir por este camino”: Alexis Vega. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/YgpweQJYWa — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 4, 2020

No es la primera vez que el atacante se mete con la afición de Atlas. En el Clásico Tapatío del Apertura 2019, marcó el gol del triunfo y celebró bajándose sus pantalones en el Estadio Akron.

