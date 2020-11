¿Alfredo Saldívar o Luis García? La duda de Carlos Adrián Morales en Toluca

Después de la derrota ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, Toluca tendrá su última oportunidad para meterse en la reclasificación del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Recibirá a León el próximo domingo 8 de noviembre, a partir de las 12 horas del centro del país, en el Estadio Nemesio Diez y buscará sumar un punto o una victoria para cerrar su ingreso en la fase previa a la Fiesta Grande.

Como es habitual, Carlos Adrián Morales brindó una conferencia de prensa desde el Estado de México como previa al encuentro contra la Fiera, pero generó sorpresas al declarar que tiene una duda en la alineación titular. ¿Quién será el portero de los Diablos Rojos? El gran dilema que tiene que afrontar...

"Luis García está bien por el tema que tuvo con la pandemia, entrenó al parejo. Es una de las dudas que tengo, no sé. He hablado con César Lozano, el entrenador de porteros y tomaremos la decisión. Lo bonito es que tengo gente importante en todas las posiciones, y la portería no es la excepción", explicó el timonel de los Choriceros, dejando en el aire la chance de que Alfredo Saldívar repita desde el inicio.

Toluca puede calificar sin jugar

Curiosamente, los Diablos Rojos pueden llegar al duelo ante León con el boleto de Liguilla en el bolsillo. ¿De qué manera? Si FC Juárez no vence al América o Puebla no triunfa contra Atlético de San Luis, los mexiquenses ya tendrán la tranquilidad de poder avanzar de ronda más allá del resultado del domingo.

De esa manera, y aunque será importante sumar por la tabla de cocientes, Carlos Adrián Morales podrá hacer descansar a Rubens Sambueza. El capitán tiene 4 amarillas y, en caso de volver a ser amonestado, se perderá el duelo de la reclasificación.

