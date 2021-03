Álvaro Morales apuntó contra Gilberto Sepúlveda

En la noche del día de ayer, Chivas de Guadalajara y Mazatlán FC se midieron por el partido correspondiente a la décima jornada del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Los equipos no se sacaron ventajas e igualaron 1-1. Nicolás Díaz abrió el marcador para el local; mientras que Jesús Molina igualó las cosas para el Rebaño Sagrado.

Luego del encuentro, Álvaro Morales, periodista reconocido de ESPN, criticó a los comandados por Víctor Manuel Vucetich y apuntó de lleno contra Gilberto Sepúlveda, quien falló en la marca y, de esta manera, vino el gol de los Cañoneros.

"Goles en los que el Tiba ha intervenido este torneo: -Vs. Puebla no marca bien a Ormeño. -Vs. Toluca le da la asistencia a Escamilla. -Vs. Juárez se lo lleva Lezcano. -Y este Vs. Mazatlán. Los partidos que no jugó, pero cuyo espíritu se apoderó del Pollo y Mier, no los cuento", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Gilberto Sepúlveda fue criticado por Álvaro Morales. Jam Media.

En el último tiempo, el rendimiento de Tiba fue de mayor a menor. Es por esto que Antonio Briseño le ganó la titularidad y comenzó a ir al banquillo.

Goles en los que el Tiba ha intervenido este torneo:



-Vs. Puebla no marca bien a Ormeño.

-Vs. Toluca le da la asistencia a Escamilla.

-Vs. Juárez se lo lleva Lezcano.

-Y este Vs. Mazatlán.



Los partidos que no jugó, pero cuyo espíritu se apoderó del Pollo y Mier, no los cuento. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) March 7, 2021

Con esta igualdad, el rojiblanco quedó colocado en el noveno lugar de la tabla de posiciones, sumando 2 ganados, 6 empates, y 2 perdidos. En su próxima jornada se medirán ante el Club América en el Clásico Nacional.

Lee También