Álvaro Morales asegura que los jugadores no entienden a Víctor Manuel Vucetich

Chivas de Guadalajara no ha tenido un buen arranque en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ha caído en el último duelo de la competición. Por la cuarta jornada, perdió 2-1 ante FC Juárez, en condición de local, hecho que preocupa a los aficionados.

Ante esto, Álvaro Morales, periodista reconocido de ESPN, dio a conocer el motivo por el cual los jugadores no dan su mejor rendimiento dentro del terreno de juego. Alvarito aseguró que la plantilla no entiende a Víctor Manuel Vucetich dentro del vestidor.

+ Sigue la transmisión en vivo de Puebla vs. Monterrey en Bolavip

"Hoy en el vestidor del Guadalajara, dos grupos entraron en choque. No se qué hablaron, pero se chocaron. De un lado, los disciplinados, y del otro lado, los indisciplinados. Entre ambos, llegaron al acuerdo de que no entienden a Vucetich", señaló.

Jugadores no entienden a Vucetich. Jam Media.

Y agregó: "No lo entienden. Además, aseguraron que no aporta nada en los entrenamientos (Víctor Manuel Vucetich). Por último, la relación entrenador-jugador no es de la mejor". Cabe destacar que el estratega, en los últimos dos encuentros, destacó la falta de actitud de sus dirigidos.

El rojiblanco se encuentra colocado en los puestos más bajos de la tabla de posiciones. En cuatro jornadas, ha empatado dos, y caído en las restantes, sin poder ver la victoria. Su próximo duelo será ante el último campeón: León FC.

Lee También