Álvaro Morales criticó al América por no ganarle a Pumas UNAM

Por la treceava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, el Club América recibió a Pumas UNAM en el Estadio Azteca. Los equipos no se sacaron ventajas, igualaron 2-2 y se repartieron puntaje. Nicolás Benedetti y Federico Viñas anotaron para el conjunto local; mientras que Juan Vigón y Juan Manuel Iturbe marcaron en el Universitario.

Luego del encuentro, Álvaro Morales, reconocido periodista de ESPN, apuntó contra los dirigidos por Miguel Herrera en el programa de Fútbol Picante, asegurando "ser inconcebible que el América no le haya ganado a un equipo tan malo como Pumas".

"Es inconcebible que el América no le haya ganado a un equipo tan malo como Pumas, hoy Cáceres, Suárez, Jiménez, Herrera y todo el equipo debería de pedirle perdón al único ente exigente que hay en el futbol mexicano, por no ganarle a un conjunto tan malo que presenta, que diera la impresión que presenta, una lobotomía táctica, o una deficiencia genética, estratégica y futbolística", señaló.

Álvaro Morales apuntó contra América. Jam Media.

Y agregó, muy enojado: "Hoy América debió ganar este partido y los que mencione y todo el equipo debería pedirle perdón al Americanismo, por más que no hayan perdido un solo partido".

Más adelante, apuntó contra los dirigidos por Andrés Lillini: "Hoy los Pumas deben de estar muy contentos, hoy los Pumas desde su histórica mediocridad, han de estar contentos por no perder, por no perder y mantenerse dentro de los tres primeros, estos Pumas que siguen corriendo con una gran suerte, que no pudieron ganarle a un América con muchas ausencias, pero que hoy de suerte también no perdieron".

