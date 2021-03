Álvaro Morales presionó a Ricardo Peláez tras el mal momento que pasa Chivas

Como ya es sabido, Chivas de Guadalajara no está pasando por un buen momento en la Liga MX. Además, viene de caer ante Club América por la onceava jornada del Torneo Guard1anes 2021, y por goleada. El rojiblanco perdió 3-0 y quedó fuera de la zona de repechaje.

Ante el mal momento que está atravesando la institución, Álvaro Morales, periodista de ESPN, apareció en su programa y le dedicó unas palabras a Ricardo Peláez, presidente de la institución de Guadalajara, a quien le recomendó no continuar cambiando de técnico.

"Aunque Peláez fracase, porque para mi Chivas no va a clasificar dentro de los 12 primeros, no va a entrar en el repechaje. El presidente no puede hacer otro cambio de técnico, sería asumir que está fracasando, sería asumir lo que algunos americanistas pensaban, que en realidad no era tan bueno", señaló en primera instancia.

Alvaro Morales apuntó contra Ricardo Peláez. Imago7.

Y agregó: "Este señor, a quien yo respeto como persona, me ha demostrado que su trabajo es dinero y dinero, gastó en Cruz Azul y no consiguió la liga, y en Chivas lo mismo. Cuando dice "vamos por buen camino", hay que recordar que el primer gran fracaso de la década lo dio el Guadalajara con su eliminación en copa".

Por otra parte, cabe destacar que el rojiblanco quedó colocado en el décimotercer lugar de la tabla de posiciones, sumando apenas 12 unidades. En su próximo encuentro se medirán ante los Rayados de Monterrey.

