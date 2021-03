Álvaro Morales y Pietrasanta discutieron en vivo previo al Clásico Nacional

Hoy por la noche se disputará el tan esperado Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y el Club América por la décimoprimera jornada del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Previo al duelo, Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta discutieron en vivo durante el programa Fútbol Picante.

La pelea comenzó cuando Pietra se sientió ofendido, de alguna manera, y le pidió a Alvarito al darle paso en el programa hasta once minutos después. Esto generó el enojo de Morales y ahí se dio paso a lo que sería una gran discusión.

"Primero para la próxima pido más respeto, no puedo estar yo en un programa en donde participo hasta la hora con 11 minutos. Pido respeto, simple y sencillamente pido respeto. A mi me vale tu orden, me viene valiendo gorro, yo exijo respeto", dijo Pietrasanta.

Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta discutieron en vivo.

"Esto es por orden ‘Pietra’, a ver, vas a decir algo bueno?, aquí tienes que hablar en el momento que te toca Pietrasanta", le respondió el Brujo, muy enojado.

El duelo entre los comandados por Santiago Solari y el Rebaño Sagrado se disputará esta noche, a partir de las 20:00 horas del centro de México, en el Estadio Akron.

