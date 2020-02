��



Las frases que dejó Amaury Vergara en charla con @fersch_4, desde el #SportsSummitMX:



-"Creo que el descenso no tiene que ver con proteger a Chivas"



-"Me parece que el descenso no necesariamente aporta a la competencia"



-"Hubo una sanción ('Chicote', Antuna)"#FSRadioMX pic.twitter.com/vntuH5OlYp