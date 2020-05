Amaury Vergara reveló que hasta actuó de extra en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

Amaury Vergara es un dueño que está pendiente de todos los frentes. Ya atacó de lleno el mercado de pases de invierno con una millonaria suma económica para conseguir futbolistas de renombre y ahora está preparado para afrontar un nuevo desafío: rodarán una serie sobre de Chivas para Amazon Prime Video.

Aunque aún no hay nada oficial, se entiende que el propietario del Guadalajara encabezará este proyecto ya que, además de ser empresario, se graduó de director y productor de cine en Nueva York. De hecho, según reveló en el nuevo programa Botanero Pa' Llevar, cuenta con experiencia en una película de primer nivel.

Sobre el final de la entrevista que le hicieron en el estreno para Azteca Deportes, Luis García le consultó sobre su participación en el rodaje de una de las partes de Harry Potter y terminó revelando curiosos detalles sobre su viaje a Europa que muy pocos conocían.

"Fue algo que no me lo creo. Mi padre y Alfonso Cuarón trabajaron juntos y de ahí se convirtieron en grandes amigos. Él, muy buena onda, me dijo 'oye, ¿te gusta el cine? Por qué no te vienes a trabajar o a ver cómo se filma Harry Potter'. Entonces estuve un par de meses en Inglaterra. Yo tenía 15 años cuando eso pasó y creo que tampoco me podían dar mucha responsabilidad en una producción tan importante", reveló el directivo del Rebaño Sagrado sobre aquel inolvidable momento.

"Fue algo increíble conocer a los actores. Hubo un momento que yo fui un extra, me vistieron de estudiante de la escuela de Hogwarts. Definitivamente no salgo pero hubo un día que me disfracé. Estoy muy agradecido con Alfonso, para un niño imagínense lo que fue...", cerró Amaury sobre lo que pudo haber sido una aparición en HP y el Prisionero de Azkaban.

