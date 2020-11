Marcos Senna sobre Gio Dos Santos: "Quizás le faltó disciplina para ser uno de los mejores o se fue atrás del dinero"

Giovani Dos Santos llegó al Villarreal en el 2013, luego de pasos por una gran cantidad de equipos como en muy poco tiempo. Gio llegó a España con expectativas muy altas, y lo cierto es que el mexicano superó las mismas y se convirtió en uno de los mejores jugadores del Submarino Amarillo.

El actual jugador del América terminó aquella temporada con 10 goles y 7 asistencias, clasificando a su equipo a la Europa League. Los recuerdos de Dos Santos en el Villarreal son tan buenos, que un histórico de la institución cree que cometió un error al irse tan rápidamente a la MLS, ya que lo consideraba un crack.

Marcos Senna nació en Brasil, pero hizo toda su carrera en España. El jugador fue compañero de Giovani y reconoció que el mexicano tenía el talento necesario para ser uno de los mejores del mundo: "Yo creo que Giovani nos da esa sensación de que pudo hacer muchas más cosas, obviamente estaba jugando en un gran Villarreal pero nosotros somos conscientes de que tenía el talento para estar jugando de nueva cuenta en el Barça, en el Real Madrid o en el Paris Saint Germain".

Giovani Dos Santos se apuró al irse a la MLS

De acuerdo a Senna, el jugador se precipitó al tomar la decisión: “Yo creo que tal vez se precipitó en irse tan pronto de la liga española, no conozco su vida en particular, tal vez tomó esta decisión porque iba a estar más a gusto en su vida diaria y por eso tomó esa decisión. Pero yo me quedo con esa sensación de que pudo ser de los mejores del mundo y pudo ser mucho más de lo que fue en equipos grandes de España", analizó.

Lo que le faltó a Giovani según Senna

Para el naturalizado español, a Dos Santos probablemente le faltó más disciplina: "En la vida de un jugador profesional hay puntos fundamentales que si el jugador no es capaz de seguir no llega a lo más alto. Quizá le faltó más disciplina, quizá le faltó la ayuda de su entorno, quizá llegó una gran oferta de los Estados Unidos con mucho dinero de por medio y decidió irse detrás de ese dinero, la verdad es que no lo sé, pero hablando de Giovani yo creo que me quedó esa sensación de qué él pudo hacer mucho más acá en España”, culminó.

Lee También