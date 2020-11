Negro Santos destruyó al América y el Piojo Herrera

Antonio Carlos Santos es un futbolista retirado, pero eso no le impide seguir haciendo historia. FIFA acaba de reconocer al Negro para integrar el Salón de la Fama, junto a jugadores de la categoría de Ronaldinho o Fabio Cannavaro. Sin embargo, el logro no le impide seguir hablando de la Liga MX.

El exfutbolista brasileño siempre fue una palabra destacada para el América, pero lo cierto es que en el último tiempo no le ha gustado lo que el equipo demostró dentro de la cancha. Lejos de ser alguien que elogia el trabajo de Miguel Herrera, Santos se encuentra del otro lado de la vereda.

Las Águilas fueron el segundo equipo de todo el Guard1anes 2020 en clasificarse a la Liguilla. A pesar de eso, Santos no cree que que haya alguna posibilidad de que los de Coapa sean campeones y todo radica desde cómo el Piojo dirige al equipo.

��En la línea telefónica de Pasión W, Antonio Carlos Santos, Miembro del salón de la Fama del fútbol:



¿Saldrá campeón el América?



“No lo creo, hemos sido afortunados, él (El Piojo) sigue viviendo del pasado, va a salir corriendo del América. El equipo no juega a nada.” pic.twitter.com/IpwY17HCGI — W Deportes (@deportesWRADIO) November 10, 2020

El Negro Santos no le ve posibilidades al América

Al ser consultado sobre si los azulcremas serían campeones del campeonato, Santos no dudó en afirmar: “No lo creo, hemos sido afortunados. El Piojo sigue viviendo del pasado, va a salir corriendo del América. El equipo no juega a nada”.

Carlos Santos, contento con el Salón de la Fama

El Negro tiene claro que la Liga MX fue crucial para hacer historia: “El fútbol mexicano me dio la oportunidad de demostrar mi clase futbolística. No quiero ser ególatra, pero no he visto otro jugador como Antonino Carlos Santos jugando en México”, enfatizó.

