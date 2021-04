Jonathan Dos Santos explicó que Giovani la pasó mal en el América los últimos meses

Giovani Dos Santos fue la grata sorpresa para el América el último fin de semana, después de que haya sido titular frente a Necaxa y haber marcado el tanto que le dio la victoria a las Águilas. Ese gol se lo merecía el mediocampista, quien no la venía pasando bien en su estadía por Coapa.

No hay nada peor para un futbolista que no ser considerado por el entrenador y no poder tener los minutos pretendidos. No obstante, Santiago Solari demostró que tiene en cuenta a todos en el plantel y el sábado le dio la posibilidad a Dos Santos de mostrarse, quien le respondió de gran manera. Todo esto, después de pasarla mal.

Jonathan Dos Santos conoce a su hermano como nadie y en diálogo con TUDN reveló que Giovani sufrió por varios momentos en el América. "Cuando acabé de cenar le mandé mensaje a Gio, hablamos por teléfono y feliz, se lo merece, la verdad que no la ha pasado muy bien estos últimos meses porque no ha tenido mucha participación con su club (América), sé que está trabajando muy bien", opinó.

Giovani Dos Santos la pasó mal en el América

"Parece que Giovani siempre está feliz que no le importa el hecho de que esté en la banca, que no juegue, pero obviamente la ha pasado muy mal. Yo también la he pasado muy mal, el año pasado que no pude jugar, la gente pensaba que estaba de vacaciones, que no quería jugar con Galaxy", explicó Jonathan.

Cabe recordar que Giovani terminará su contrato con el América en junio, por lo que se convertirá en jugador libre. Por lo pronto, las Águilas no le han ofrecido una renovación, esperando que Dos Santos mantenga un buen nivel. El futbolista, quien ya es pretendido desde Europa, se jugará mucho en los próximos meses.

