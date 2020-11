Arturo Brizio se puso del lado del Piojo Herrera: desmintió que haya árbitros vetados por América

Miguel Herrera y Club América ingresaron en el ojo de la tormenta el último fin de semana, luego de unas declaraciones llamativas del ex árbitro de 46 años Roberto García Orozco. El colegiado afirmó que fue vetado por no pitarle a las Águilas y echar constantemente al Piojo “aplicando el reglamento”.

El propio entrenador de los azulcremas estuvo lejos de quedarse callado y respondió fiel a su costumbre: "Cuando habla una persona así es porque no lo pelan. Existen muchos árbitros que siguen en los medios. No sé por qué lo dice si al siguiente partido estaba pitando y sí pasó porque lo dijo en su momento".

Este miércoles, para intentar llevar un poco de tranquilidad al asunto, Arturo Brizio salió opinar del asunto y aclaró que no existen vetos de los clubes para con los distintos árbitros. De esta manera, está dándole la razón a Herrera y desmintiendo lo dicho por García Orozco hace algunos días.

Arturo Brizio desmintió presión del América

El presidente de la Comisión de Árbitros fue claro el diálogo con TUDN: “Nosotros no recibimos ningún tipo de presión, los equipos han sido muy respetuosos y hay una gran comunicación, pero de ahí a que un equipo pida o diga 'no quiero a Fulano o pido a Perengano', no es así de ninguna manera, lo afirmo categóricamente".

Además, Brizio dijo que el colegiado debería haber denunciado la situación antes: "Roberto García Orozco es una súper estrella, fue un árbitro muy importante. Las inconformidades se tienen que ventilar en el seno de donde estamos metidos, en este caso cuando es un árbitro activo, en la Comisión de Árbitros", concluyó.

