Cervecera le dará una nueva bicicleta a Eleisa Santos

"Me encantaría que este fuera un mensaje chistozo y para contarles una anécdota, pero no. Resulta que fui al banco porque tenía que arreglar lo de unas tarjetas que perdí y tardé una hora. Siempre dejo la bici en la plaza al lado del club, y cuando salí no la veía, hasta que dudé de dónde la había dejado. Seguía avanzando y no había chances. No estaba. Cuando checaron las cámaras, vieron que una persona de gorra negra y playera gris, que no sé si me venía siguiendo, se la lleva", narró Eleisa Santos, futbolista de América Femenil, sobre la angustiante situación que tuvo que vivir el viernes en la Ciudad de México.

Aunque esté jugando en uno de los clubes más importantes del país, la defensa de las Águilas recalcó que no cuenta con los ingresos económicos necesarios para poder tener un carro y por esa razón perdió su único medio de transporte. Pero una reconocida cervecera se enteró y le lanzó una solución al respecto.

"Oye, nos enteramos de la situación y queremos que sigas brillando y volando en las canchas, sin que llegar sea un problema. ¡Nos ponemos en contacto contigo vía DM!", publicó la cuenta oficial de Twitter de Corona, solidarizándose con la elemento de 23 años que se mostró muy afligida por el robo sufrido.

Wow! No cabe duda qué hay más gente buena que mal, Dios siempre da más. Gracias por su corazón y. Ayuda de todos, en 15 días tendré bici nueva y mejor �� https://t.co/X0X8MmnBap — Eleisa Santos Reyes (@EleSantos7) November 14, 2020

Las autoridades de la reconocida marca nacional de cerveza y Eleisa Santos llegaron a un acuerdo, y fue revelado en las redes sociales. "¡Wow! No cabe duda que hay más gente buena que mala. Dios siempre da más. Gracias por su corazón. En 15 días tendré bici nueva y mejor", comentó la futbolista.

