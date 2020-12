"Me voy triste y endeudado": La emotiva carta de Miguel Herrera para despedirse del América

Este lunes, Miguel Herrera fue despedido oficialmente de su cargo como entrenador de Club América, en una segunda etapa que duró más de tres años y medio y en donde las Águilas consiguieron ser campeones de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones.

La dura eliminación Azulcrema de la Concachampions en manos de Los Ángeles FC de Carlos Vela, en donde el Piojo protagonizó una escandalosa pelea con el auxiliar técnico del equipo de la MLS, sumado a la eliminación del Guard1anes 2020 y el mal nivel del equipo durante el 2020, terminaron por concluir el mandato del estratega al frente de Coapa.

Club América informa que da por concluida la relación laboral con Miguel Herrera.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/oMMFMSsjmf — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2020 Este lunes por la noche y luego de ser cesado de su puesto, el DT compartió un comunicado en sus redes sociales donde agradeció a la afición, aunque admitió el dolor de tener que dejar el banquillo y la imposibilidad de poder levantar más títulos.

"A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición se merecen", expresó.

Sin olvidar el agradecimiento a la institución y a la directiva, Miguel condiseró que en un futuro podría tener una revancha y que estará abierto a nuevas posibilidades de trabajo.

"La vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100 por ciento como siempre lo he hecho", señaló.

Con ustedes, don Miguel Herrera pic.twitter.com/k8YJJ6jAkL — Julao Montemayor ⚪️ (@el_julao) December 20, 2020

Miguel Herrera acumuló como entrenador de Club América los títulos de Clausura 2013, Apertura 2018, Copa MX 2019 y Campeón de Campeones 2019.

