América mira a todos desde arriba: así quedó la tabla general del Guard1anes 2020 tras el inicio de la jornada 10

Comenzó la jornada 10 del Guard1anes 2020 de la Liga MX donde América volvió a sumar, tras empatar con Toluca, y es líder del torneo hasta que mañana juegue Pumas, Cruz Azul y León. Por otro lado, Chivas volvió a ganar y acerca a la zona de clasificación directa al igual que Tigres, mientras que Atlas y Mazatlán no aprovecharon la oportunidad de llegar a la zona de repechaje.

El sábado tuvo como encuentro del día el choque entre las Águilas y los Diablos Rojos quienes no se sacaron diferencia tras empatar 1-1. Los Azulcremas no jugaron bien, pero le alcanzó para asegurarse la punta de la tabla general, mientras que el equipo del Chepo de la Torre es octavo.

El viernes, Chivas tuvo un duro paso por Aguas Calientes cuando jugó con Necaxa ya que sufrió para ganar. Es que con un hombre más comenzó perdiendo, pero Uriel Antuna y Alexis Vega le dieron la victoria al equipo de Víctor Vucetich y lo acerca a los puesto de clasificación directa.

Revive el resumen de nuestro partido de hoy, ante Santos. ��⚽️��



pic.twitter.com/rlGa9ChlsD — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) September 13, 2020

Por otro lado, Tigres enfrentó a Santos Laguna con la necesidad de mostrar su mejor versión para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. El equipo del Tuca Ferretti ganó gracias a los goles de André-Pierre Gignac y Nicolás López para posicionarse sexto con 14 puntos.

Por otra parte, Atlas y Mazatlán llegaban a la jornada 10 con la posibilidad de meterse a la zona de repechaje ya que ayer Juárez venció a Puebla por lo que estaban a una victoria de meterse. Sin embargo, en el estadio Jalisco no pasaron del empate y le dejaron la chance a Tijuana, que de ganar alcanza la línea de Toluca.

�� #ElResumen

América y Toluca repartieron unidades en la cancha del Estadio Azteca.



Revive los goles y mejores acciones del partido correspondiente a la #Jornada10.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/e1qlmtnyZP — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 13, 2020

Por último, mañana continuaba la jornada con los choques entre Pumas vs. Atlético de San Luis, Querétaro vs. León, y Tijuana vs. Cruz Azul, mientras que el lunes Pachuca recibe a Rayados de Monterrey.



POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 10 20 2 PUMAS UNAM PUMAS 9 19 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 9 19 4 LEÓN LEÓN 9 18 5 GUADALAJARA GUADALAJARA 10 15 6 TIGRES UANL TIGRES 10 14 7 PACHUCA PACHUCA 9 14 8 MONTERREY MONTERREY 9 13 9 JUÁREZ JUÁREZ 10 13 10 TOLUCA TOLUCA 10 13 11 QUERÉTARO QUERÉTARO 9 11 12 PUEBLA PUEBLA 10 10 13 ATLAS ATLAS 10 10 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 10 10 15 TIJUANA TIJUANA 9 10 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 10 9 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 9 8 18 NECAXA NECAXA 10 8

Lee También