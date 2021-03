"El Clásico Nacional es a muerte, no se juega, se gana": Álvaro Fidalgo

Club América marcha en segundo lugar de la tabla del Guardianes Clausura 2021 y se prepara para enfrentar a Chivas de Guadalajara en una nueva edición del Clásico Nacional de la Liga MX, este domingo en el Estadio Akron.

Álvaro Fidalgo, quien es uno de los más recientes fichajes por elección de Santiago Solari, afirmó que su experiencia en el Real Madrid Castilla le ayudará a enfrentar al Rebaño Sagrado en el encuentro más importante del futbol mexicano, y espera ansiosamente el inicio del duelo.

+ Sigue en vivo la transmisión en vivo del Clásico Nacional entre Chivas y América en Bolavip

“Viene el clásico y le apostamos, estuve en el Real Madrid y sé que los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan”, comenzó diciendo para Línea de 4.

Y agregó: “En el clásico hay que salir a muerte; creo que habrá afición y es un punto de motivación más porque a los futbolistas nos gusta tener ese ruido en el campo. Es mi primer clásico e imagínate las ganas que tengo de jugar y darlo todo”.

Según compartió el mismo medio, el español consideró que su proceso de adaptación con el jersey azulcrema ha sido rápido, puesto que para llegar al Merengue debió salirse de su casa a los 14 años, lo cual le permitió alcanzar un desarrollo y madurez clave para enfrentar los desafíos que se le presenten.

Por su parte, Fidalgo se refirió a su cualidad principal como futbolista, la de tratar bien al balón, y elogió a Santiago Solari como un entrenador que lo hizo convertirse en un jugador íntegro.

"Me considero un jugador que siempre queire estar en contacto con la pelota, la quiero siempre. Me encanta dar solución al compañero, jugar y hacer jugar, eso es lo que intento siempre. El mayor paso que noté en mi progresión fue cuando estuve con Solari en el Real Madrid Castilla. Fui ganando no sólo ese compromiso con la pelota, sino correr, hacer distancias, la presión, ser un poco más agresivo", declaró.

Fecha, hora, TV y estadio para Chivas vs América por el Guardianes 2021 de la Liga MX

Chivas de Guadalajara y Club América se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX en el Estadio Akron. El encuentro está programado para el domingo 14 de marzo a las 20:00 horas del Centro de México, con transmisión televisiva de TUDN, TV Azteca y Chivas TV.

