Andrés Lillini, tras el empate entre Pumas y Monterrey: "No todo lo puede comprar el dinero"

En un partido muy entretenido de ida y vuelta y con mucho en juego, Pumas rescató una igualdad ante Monterrey que lo deja muy bien parado de cara al objetivo de clasificarse a la próxima Liguilla. Ahora, a la espera de que finalice la jornada, es lider junto a Tigres.

En ese marco, Andrés Lillini destacó lo hecho por sus dirigidos y le lanzó un dardo a Rayados por la diferencia de presupuesto entre planteles: "Es real la diferencia de nóminas, pero el espíritu combativo de ir al frente y el talento no lo puede comprar el dinero. Ellos tienen grandes jugadores, pero Pumas tiene futbolistas del mismo talento, sino hoy hubiéramos sido superados en goles ampliamente".

"No me fijo en la nómina porque yo creo que si no el futbol sería muy fácil entre ricos y pobres, más en un torneo como el mexicano. Hoy nosotros competimos al máximo nivel, usamos a 9 jóvenes de Fuerzas Básicas y no perdemos qué es lo principal. Podemos competir en todos lados", agregó, convencido.

Revive las mejores acciones de nuestro empate 1-1 vs Monterrey en el Olímpico Universitario.#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/bKJLZjuKUG — PUMAS (@PumasMX) August 13, 2020

Por su parte, reveló que no planea seguir siendo el entrenador de Los Universitarios: "No planifiqué mi vida para ser técnico de Primera División. Sinceramente no tengo en mi mente esa idea en la cabeza. Acá voy a estar hasta el momento en que la directiva quiera y no me voy a correr si me necesitan".

En la próxima jornada, Los de Pedregal estarán enfrentando a Tigres en un duelo fundamental para la parte alta de la tabla de posiciones. El juego será en El Volcán el sábado a las 19:00, por la quinta jornada del Guard1anes.

Lee También