Ángel Reyna apuntó contra Giovani Dos Santos tras su mal partido ante Chivas

Ángel Reyna, exjugador del Club América, se mostró muy enojado con el rendimiento de los jugadores del azulcrema, que cayeron por 2-1 ante el Deportivo Guadalajara en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Además, el exelemento del conjunto de Coapa quedó totalmente inconforme con la performance de Giovani Dos Santos, y expresó todo su enojo a través de su cuenta oficial de Twitter contra el ex-Barcelona.

"Ojalá que entendieran por que me encabronaba, lloraba y berreaba cuando perdía!! Me importaba un carajo si fueran extranjeros o mexicanos pero exigía!!! @ClubAmerica No puedo con el número 10 de verdad que no puedo!!! @Chivas muchos huevos!!", destacó.

Gio Dos Santos recibió críticas por parte de Ángel Reyna. Jam Media.

Con esta derrota, los comandados por Miguel Herrera quedaron totalmente eliminados del Apertura y deberán prepararse de cara al Clausura 2021. Luego del duelo, aficionados pidieron la renuncia del estratega.

Por su parte, el Rebaño Sagrado se metió en las semifinales y se enfrentará ante el ganador del partido entre Cruz Azul y Tigres, que disputarán su juego de vuelta esta tarde, a partir de las 18:30 horas de México.

