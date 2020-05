Ángel Zaldívar aprendió de Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen en Monterrey

Después de un semestre defendiendo la playera del Puebla, Ángel Zaldívar deberá retornar a Chivas de Guadalajara para la próxima temporada y buscará pelear por ganarse un lugar en la consideración de Luis Fernando Tena para el Apertura 2020. Y claro que no la tendrá fácil sabiendo los talentos que hay.

Pero a diferencia de los atacantes que ya tiene el Rebaño Sagrado, el elemento de 26 años tiene algo a favor. Durante su etapa por Monterrey aprendió y se fogueó al lado de dos impresionantes futbolistas, y eso mismo lo remarcó en una entrevista que le brindó al diario Récord este fin de semana.

Ángel Zaldívar luchando un balón vs. América (Foto: Getty Images)

"Ir a otro equipo, con extranjeros, viendo otro futbol, otras culturas de países o jugadores me hizo empaparme de cosas muy positivas, de mejorarme, de rozarme con Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen. Son jugadores de muchísima calidad que me hicieron crecer", aseguró el nacido en Jalisco.

A pesar de que codearse con esos dos delanteros le sirvió, Zaldívar explicó por qué salió de Rayados a finales del 2019 y cómo cambió su continuidad: "No tenía mucha participación en Monterrey, no tenía los minutos y aquí fui agarrando juego, me fui encontrando con compañeros y con la confianza".

Durante su estadía en La Pandilla, Ángel anotó un gol ante Pachuca por Liga MX y también se despachó con dos conquistas pero en Copa MX, ambos ante Cafetaleros en el mismo juego.

