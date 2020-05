Armó su lista negra: Álvaro Morales escogió a los peores fichajes históricos del América

Al ser uno de los dos equipos más grandes de México, uno puede estar platicando horas sobre el América. Su cantidad de títulos, su impresionante cantera de exportación a Europa, su inmensa afición que es reconocida de manera internacional, etcétera. Pero también puede reprocharle determinaciones a la directiva, como por ejemplo los peores fichajes de los últimos años.

Y en un entrevista exclusiva con Bolavip, a eso se dedicó Álvaro Morales. Es sabido que el reconocido narrador deportivo de ESPN es fanático de las Águilas y por ello se animó a armar su lista negra. Sí, las incorporaciones que vio llegar a Coapa y terminaron siendo un verdadero petardo.

"América ha tenido fichajes malísimos. Trajo al delantero Gustavo Echaniz en los años 80, a Djalminha que venía del Depor y no duró nada, y a César Carignano que solo fue a entrenar", comenzó el nacido en Guatemala pero ya arraigado como un mexicano más, golpeando a los primeros tres futbolistas.

Pero claro que no iba a quedarse ahí. El conductor de Calla y Escucha continúo con otros nombres: "Esperaba más de Lucas Castroman y el Rolfi Montenegro. Quizás tenía cierta ilusión en Jéremy Ménez, pensaba que le iba a poner huevos... tenía algo para llegar a los clubes que estuvo pero también algo para salir".

Y así como buen americanista que sabe ver lo bueno, Morales también reconoció a los que le cerraron la boca: "Leonardo Suárez me parece bueno. Luego está Santiago Cáseres también, bien. Richard Sánchez, bien. No me esperaba mucho de ellos. En su momento, no esperaba nada de Darwin Quintero y tuvo unos torneos más o menos buenos. Bruno Valdez es otro de los que ha rebasado todas las expectativas".

