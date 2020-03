Así fue como Zague se enteró que se había filtrado su video íntimo

Han pasado ya casi dos años desde que el video sexual de Luis Roberto Alves, Zague, se filtró en redes sociales, sin embargo siguen saliendo a la luz más detalles de aquel difícil momento que vivió el exfutbolista.

Y es que antes que a Zague, el polémico video en el que aparece mostrando sus partes íntimas le llegó a dos de sus compañeros de TV Azteca: Christian Martinoli y David Medrano.

Así lo reveló el propio Medrano en entrevista para "La cámara del Dr. García", quien aseguró que ellos fueron los encargados de darle la noticia al también comentarista de Azteca Deportes.

"De repente me llega el video y se lo reenvio a Christian (Martinoli) y Christian me dijo que a él le llegó por otra parte. Nos quedamos de ver con Zague a los 10 minutos. Zague no sabía nada, nosotros le dijimos por primera vez", reveló el periodista.

Asimismo, aseguró que fue un momento muy difícil para el exjugador del América, ya que se encontraban en Rusia para la cobertura del Mundial del 2018, por lo que Zague estuvo entre la espada y la pared al verse envuelto en un problema personal en pleno compromiso laboral.

Finalmente, el analista también confesó que él y gran parte del equipo de Azteca Deportes le aconsejó a Zague que volviera a México, sin embargo el exgoleador prefirió quedarse en Rusia y manejar la situación por teléfono.

"Le digo a Zague, yo soy el más viejo, yo creo que lo correcto es que tomes un avión y te vayas. Yo es lo que haría. Y al final de cuentas él decide manejar la situación por teléfono", sentenció el comentarista.

Lee También