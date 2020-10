Así quedó la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020 tras los juegos del domingo

Con el encuentro entre Santos Laguna y Pachuca, y a la espera de lo que será el desquite de León ante América el próximo lunes, terminaron todos los encuentros programados para este domingo. Y aunque el líder sigue siendo el mismo, hubo otros movimientos importantes en la tabla general de posiciones.

Pumas UNAM derrotó a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario y dio un gran salto en las colocaciones. Pasó de 24 a 27 unidades y, de esa forma, superó a Tigres UANL y Cruz Azul. Es decir que los conducidos por Andrés Lillini aparecen como cómodos escoltas, a un paso de meterse en la Fiesta Grande.

Además, con esa victoria de los de CU, indirectamente dejaron fuera de los primeros cuatro lugares al América. Al momento, los dirigidos por Miguel Herrera quedarían obligados a disputar el repechaje para ingresar en la Liguilla. Por eso el encuentro del lunes ante León es de vida o muerte para ellos.

Si la fase regular del Guard1anes 2020 de la Liga MX culminara hoy, estarían ingresando directamente en los cuartos de final León, Pumas UNAM, Tigres UANL y Cruz Azul. También correrían con la ventaja de, en la ronda inicial de la Fiesta Grande, ser locales en la definición de sus llaves.

¿Cómo serían los duelos del repechaje? América vs. Puebla, Monterrey vs. Necaxa, Chivas de Guadalajara vs. Toluca, Pachuca vs. Santos Laguna. Y cabe recordar que los ingresos a la Liguilla se definirán a partido único y con localía en la cancha del club mejor ubicado.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 13 30 2 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 3 TIGRES UANL TIGRES 14 26 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 13 25 6 MONTERREY MONTERREY 14 23 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 TOLUCA TOLUCA 14 17 11 NECAXA NECAXA 14 15 12 PUEBLA PUEBLA 14 14 13 JUÁREZ JUÁREZ 14 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 14 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

