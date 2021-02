Caso Atlas vs. América: David Faitelson se destrozó con el Ruso Zamogilny y lo tildó de traidor

El caso de la alineación indebida que desató el Atlas vs. América por la jornada 7 del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX despertó una guerra simbólica entre clubes y también opiniones divididas en el mundo de los medios.

Tal es el caso del periodista David Faitelson, quien en este caso se ha manifestado irónico señalando que sería bueno que a las Águilas le quiten los puntos , lo que despertó la opinión del ex futbolista Damián Zamogilny y una guerra a través de las redes sociales.

"¿Le quitará Yon de Luisa los 3 puntos al América? Sería, también, una buena demostración de que el América no maneja ni tiene influencias sobre la Federación Mexicana de Futbol... Pago por ver...", escribió el comentarista de ESPN.

Ante esto, el 'Ruso', quien actualmente trabaja en Televisa (compañía dueña del América), le tiró un fuerte dardo: "No encuentro en el mundo de la comunicación deportiva un periodista con tantas contradicciones como tú. Está clarísimo que te mueves por intereses personales y desde hace mucho perdiste la objetividad. Para cada situación tienes dos o más posturas".

No encuentro en el mundo de la comunicación deportiva un periodista con tantas contradicciones como tú, @Faitelson_ESPN. Está clarísimo que te mueves por intereses personales y desde hace mucho perdiste la objetividad. Para cada situación tienes dos o más posturas. https://t.co/jQ4neRscsL pic.twitter.com/hNiW3NaD1c — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) February 22, 2021

El periodista no se quedó callado y trajo un viejo tema para contraatacar: le recordó cuando traicionó a 'Chelís' José Luis Sánchez Solá e intentó quedarse como entrenador de Puebla, momento en el que era su auxiliar técnico.

"Mira... Respeto tu opinión. La valoro de quien viene. Si fuera Beckenbauer o Rafael Márquez me preocuparía, pero viene de ti...Por cierto, yo seré contradictorio, pero no me conocen como traidor en el futbol. ¿Le preguntamos al Chelís?".

Y el argentino volvió al ataque: "No tienes ningún argumento válido ante lo que dije porque es verdad, te he visto ofrecer disculpas y contradecirte infinidad de veces. Ataques personales, adelante suéltalos, es muy normal en ti. Y si quieres preguntarle algo a El Chelís hazlo. Siempre le hablé claro y de frente".

No tienes ningún argumento válido ante lo que dije porque es verdad, te he visto ofrecer disculpas y contradecirte infinidad de veces. Ataques personales, adelante suéltalos, es muy normal en ti. Y si quieres preguntarle algo a @Elchelis hazlo. Siempre le hablé claro y de frente. https://t.co/SufWwFUTC1 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) February 22, 2021

