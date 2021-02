¿Por qué América no debe ser sancionado por la presencia de Federico Viñas?: Chiquimarco lo explicó

El Atlas 0-2 América por la jornada 7 del Guard1anes Clausura 2021 se siguió jugando después del encuentro, cuando los Rojinegros aseguraron que protestarían por alineación indebida ante la Liga MX producto de la presencia de Federico Viñas en la banca de los dirigidos por Santiago Solai

Distintas voces comenzaron a expresarse y Marco Antonio Rodríguez o "Chiquimarco", ex silbante y actual analista de TUDN, aseguró que las Águilas de Coapa no deben ser sancionadas debido a que la falla no fue del equipo y no corresponde esa categoría de sanción.

Por el contrario, en su cuenta de Twitter argumentó que la falta tiene responsabilidades en el comisionado del partido y el cuarto árbitro, quienes son los encargados de revisar los banquillos de ambos conjuntos.

Si #Viñas estuvo sentado antes del silbatazo inicial fue un error de supervisión de las bancas.



Si #Viñas se sentó en banca siendo jugador no elegible, no debe sentarse en bancas, conforme al procedimiento.

Pero aún así, No se considera alineación Indebida. — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 21, 2021

En ese camino, señaló que aunque el delantero azulcrema se haya sentado sin ser elegible para disputar el partido, no se considera 'alineación indebida' y que si el comisionado o árbitro auxiliar lo vieron e hicieron salir de la banca, sólo se trata de una curiosidad más.

Sin embargo, los reglamentos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol señalan que se considera alineación indebida a la

Sin embargo, Chiquimarco consideró que sentarse en la banca no implica que exista participación, por lo que el Club América no debía se sancionado por la Comisión Disciplinaria (la cual es la encargada de investigar de oficio).

Explicaré la lógica de históricos reglamentos de competición de la @LigaBBVAMX y de sanciones del Comité disciplinario de la @FMF

Est o no aparece reglas del juego de FIFA e IFAB para todos los partidos de fútbol temporada actual.



Abro hilo.. pic.twitter.com/zbqL0NP1FY — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 21, 2021

Existe una terminología básica para entender el tema alineación.



Titulares y Suplentes.



Estos aparecen en la hoja de alineación y en la página de la @LigaBBVAMX 45 min. antes del inicio del juego.#ArbitroEntrenador#Guard1anes2021#VAR#ChiquiVAR — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 21, 2021

Ejemplo América anuncio todos sus suplentes antes del inicio de partido y todos con derecho bajo disponibilidad .



El sentarse #Viñas en zona de bancas y ya estando ocupado los espacios de los sustitutos, no significa participación en el juego.#Guard1anes2021 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 21, 2021





Ahora bien el artículo 48.2



Se refiere aquellos casos que un club anota en la hoja de alineación un jugador sin registro.



Ejemplo soy Solari y veo un goleador clase @TitoVilla1982 o un jugador rompedor a lo @RusoZamogilny o un todo corazón @kikinfg o un medio a lo @marccrosas — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 21, 2021

Lee También