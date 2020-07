Atlas y Necaxa habrían suspendido el amistoso por posibles casos de COVID-19

Cada vez falta menos para que comience a girar el balón en México con Guard1anes 2020, por lo que los equipos de la Liga MX ajustan detalles de cara al certamen. Sin embargo, en día de hoy, Atlas y Necaxa informaron que el amistoso agendado para mañana fue suspendido.

En un breve comunicado las dos instituciones informaron que de común acuerdo tomaron la decisión de que el encuentro preparatorio para el torneo que comienza el próximo jueves no se lleve adelante debido a causas de fuerza mayor.

"Atlas FC informa que, de común acuerdo con Club Necaxa, se ha decidido cancelar el encuentro amistoso que ambos clubes tenían pactado para este sábado 18 de julio, en el Estadio Victoria", expresaron los de Jalisco y con el mismo tono lo hizo el Rayo.

Sin embargo, según lo informado por TUDN, la decisión obedece a que en las últimas semanas en ambos equipos se realizaron pruebas de COVID-19, por lo que abría contagiados, aunque esto no fue confirmado. Además, la reportera Marfer Flores informó al medio que fue el Rayo quien decidió no llevar adelante el encuentro y no los Zorros.

Por otro lado, tanto Atlas como Necaxa comunicaron que se mantendrán activos para llegar de la mejor manera para el primer encuentro de Guard1anes 2020 cuando enfrenten a Tijuana y Tigres respectivamente.

