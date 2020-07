En América lo extrañan: Miguel Herrera salió a pedir un reemplazante para Renato Ibarra

Con muchas correcciones por hacer (especialmente en la parte defensiva) y con un saldo negativo, el América finalizó su participación en la Copa GNP por México y ya se enfoca en lo que será el Torneo Guard1anes 2020.

La derrota ante Chivas por 4 a 3 dejó un sabor amargo y es por eso que Miguel Herrera, entrenador del conjunto capitalino, le pidió expresamente a la directiva un reemplazante de Renato Ibarra, quien se fue a préstamo al Atlas.

"Estamos hablando con Santiago (Baños). Ya sabe que necesitamos a alguien que desequilibre por la banda, alguien que ocupe el lugar de Renato. Arriba tenemos a gente fuerte que sabe girar, pero falta quien los asista. Los que entran de cambio hacen bien las cosas pero necesitamos aprovechar ese espacio", comentó el Piojo en la conferencia de prensa luego del encuentro.

Además, se mostró preocupado por la debilidad de sus dirigidos en la última línea: "Me gustó mucho la determinación y actitud del equipo, pero hay que trabajar mucho en la zona defensiva. Son descuidos en lo individual, no es el aparato defensivo. No podemos recibir un gol al inicio con un pelotazo, necesitamos ser un equipo sólido".

"Cruz Azul en 10 minutos nos hizo tres goles. Tenemos mucho que trabajar en todas las zonas, pero la defensa preocupa mucho", agregó el estratega, visiblemente molesto.

