Beto García Aspe apuntó contra el América: "Defensivamente es un desastre y no es consistente"

Que el América es el equipo más criticado del futbol mexicano no es ninguna novedad. Sin importar los resultados que pueda conseguir, algunos analistas lo atacan sin distinción ni pudor.

En esta oportunidad, y a pesar de que lidera la tabla de posiciones junto a Pumas y Cruz Azul, Alberto García Aspe apuntó contra Las Águilas por su estilo de juego en la edición de ayer de La Última Palabra.

"Si no encuentras una manera de jugar y una consistencia ascendente en la fase regular, en la Liguilla no la vas a encontrar y por eso no podrás ser campeón. El América tiene un equipo de experiencia que sabe qué es ser campeón, pero en estos momentos y en este torneo, América no ha jugado bien", comentó el panelista y exfutbolista.

"AMÉRICA DEFENSIVAMENTE ES UN DESASTRE, CUANDO UN EQUIPO LO APRIETA, LO ATACA, LO HACE VER MUY MAL" #LUPenCasa El apunte de @betogarciaaspe8 sobre las falencias defensivas de las Águilas pic.twitter.com/vHqKqmiMrF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 12, 2020

Sobre sus triunfos, Beto relató: "Ha gananado porque son muy contundentes y porque ofensivamente tienen muy buenos jugadores, pero defensivamente son un desastre. Cuando lo atacan lo hacen ver muy mal. Tiene que mejorar futbolísticamente y llegar mucho mejor a la Liguilla, de manera mucho más consistente".

El conjunto de Coapa enfrentará hoy al Toluca, por la jornada 10 del Guard1anes 2020. En la próxima fecha recibirá a Chivas, en una nueva edición del Clásico Nacional.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUMAS UNAM PUMAS 9 19 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 9 19 3 AMÉRICA AMÉRICA 9 19 4 LEÓN LEÓN 9 18 5 GUADALAJARA GUADALAJARA 10 15 6 PACHUCA PACHUCA 9 14 7 MONTERREY MONTERREY 9 13 8 JUÁREZ JUÁREZ 10 13 9 TOLUCA TOLUCA 9 12 10 QUERÉTARO QUERÉTARO 9 11 11 TIGRES UANL TIGRES 9 11 12 PUEBLA PUEBLA 10 10 13 TIJUANA TIJUANA 9 10 14 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 9 9 15 ATLAS ATLAS 9 9 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 9 9 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 9 8 18 NECAXA NECAXA 10 8

