Bien Tigre: Rafael Carioca rechazó jugosas ofertas para seguir siendo Felino

La renovación de Rafael de Souza Pereira se hizo esperar, pero finalmente llegó para la tranquilidad de todos los aficionados de Tigres UANL. El mediocentro de 31 años extendió su vínculo con la institución y reveló cuál fue el gran motivo por el que se postuló la decisión.

"Se alargó mucho por la pandemia, creo que yo no estaba yendo a los entrenamientos, no tenía contacto con los directivos, me quedé tres meses en casa sin salir, fue por eso, si no fuera por la pandemia yo ya tendría renovado. El tiempo que me quedé en casa han llegado algunas ofertas pero para mí la mejor propuesta fue de Tigres, por todo, por mi familia que quería mucho quedarse y yo también, entonces no tenemos ningún problema", explicó el brasilero en videoconferencia para el club.

Rafael Carioca seguirá vistiéndose de Tigre (Getty Images)

Más adelante señaló algunas de las razones por la que firmó un nuevo contrato con los Felinos: "Creo que el cariño y el respeto por todo lo que pasó durante tres años que estoy aquí, las personas, mi familia que está muy bien en Monterrey y mis hijos que están adaptados, yo también, fue en general".

"Hay muchas cosas positivas y creo que el club también, desde que llegué aquí todos me trataron bien, yo tenía posibilidades de regresar a Brasil pero la verdad mi preferencia era quedarme en Tigres. Todos sabían de eso, mi familia y mi esposa, lo hablé con ella y gracias a Dios me voy a quedar más tiempo y poder cumplir mi contrato", reveló Carioca admitiendo que rechazó a Gremio y Atlético Mineiro.

Por último, dejó bien en claro cuál es su gran objetivo con la playera de Tigres: "A mí me falta una Concachampions, pero la verdad, a mí me gustan más las Ligas. Yo quiero ganar los dos, pero ya gané dos Ligas con Tigres, y me falta uno, la Concacaf (Champions League), entonces si se pueden juntar los dos, mejor".

