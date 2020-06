¿Cambio de presidente en Monterrey? Jorge Urdiales dejó la puerta abierta a un regreso

Durante los últimos tres meses, no hubo futbol pero sí movimientos importantes. Desde reuniones de las autoridades para definir las fechas de la Liga MX hasta rumores de transferencias bombásticas que serán protagonistas una vez que se abra el mercado de pases de verano. Pero también hubo cambios directivos.

Para sorpresa de muchos, especialmente de los aficionados de Tigres UANL, la semana pasada se anunció la salida de Miguel Ángel Garza y el regreso de Alejandro Rodríguez, quien cumplirá con el cargo de presidente de la institución por tercera vez. ¿Podrá suceder una variante tan drástica en Monterrey ahora?

En diálogo con Rumbo al Campeonato de Canal 6 Deportes, Jorge Urdiales dejó la puerta abierta para reemplazar a Duilio Davino en un futuro: "Yo lo dijo y lo sigo diciendo: estoy muy agradecido con Rayados, soy Rayado de toda la vida. A mí lo que me pidan en Rayados, ahí voy a estar, en el nivel que me soliciten".

Por otra parte, el exdirectivo de La Pandilla vio positiva la variante que hubo en los Felinos: "Nunca hay que estar con temor, siempre hay que estar con un pensamiento sano de que las cosas van a ir para bien, porque hay gente capaz, porque hay grandes instituciones como Sinergia y Cemex".

"He estado platicando con Alejandro, somos amigos. Se le presenta esta situación y estoy seguro que fue la mejor solución para ellos, no sé que haya pasado ni me interesa, tomaron uan decisión y creo que la mejor era invitarlo", cerró Urdiales, comentando un poco sobre su relación con el Ingeniero.

