Todo por la pelea: un excampeón del mundo quiere utilizar a Plant de escalera para pelear con Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez se prepara para regresar el próximo 27 de febrero frente a Avni Yildirim para defender sus Títulos Mundiales Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine. Sin embargo, quien quiere regresar en el 2021 es David Benavidez, que pidió a Caleb Plant para llegar a enfrentar al Tapatío.

El mexicano tuvo un gran cierre de 20202 frente a Callum Smith cuando todo parecía que lo dejaba afuera mientras mantenía su justa legal contra DAZN y Golden Boy Promotion. Hoy parece que esto quedó atrás y el peleador de Eddy Reynoso puso su cabeza para regresar lo más pronto en el 2021.

Quien piensa de la misma manera es David Benavidez que perdió el cinturón en balanza cuando iba a enfrentar a Alexis Ángulo, a quien derrotó por abandono en el décimo asalto. Sin embargo, mexicoestadounidense dijo que quiere que Caleb Plant le sirve como escalera para enfrentar al Tapatío.

“Prefiero pasar por todos para llegar al perro más grande, Canelo”, expresó Benavidez a Figth Hub TV al referirse que quiere primero enfrentar al Campeón del Mundo de la Federación Internacional de Boxeo para saldar temas pendientes. Y agregó: “Si puedo obtener la pelea antes, mejor, pelearía primero (con Canelo). Mi plan es que quiero derrotar a todos en mi categoría antes, y ese peleador que está ahí es Caleb Plant. Esa es la pelea que más quiero”.

Por otro lado, el excampeón del mundo dijo que su compatriota no enfrentó a ningún fuera de serie y que es momento de que se enfrente después de que se hayan dicho demasiadas cosas durante un largo tiempo. “No entiendo por qué no le dieron al ex campeón del CMB, Benavidez, esa pelea. Esa es la pelea que todos quieren ver. ¿David Benavidez vs. Caleb Plant no es mejor que la pelea de Caleb Plant vs. Caleb Truax?”, concluyó el nacido en Arizona.

