Canelo Álvarez afirma que hoy le ganaría a Floyd Mayweather

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez apareció en escena para referirse a uno de sus ex contrincantes, Floyd Mayweather, y no dudó en afirmar que actualmente conseguiría derrotar al estadounidense, a diferencia de lo que sucedió en el año 2013.

En diálogo con TUDN, el deportista tapatío argumentó que la experiencia que fue adquiriendo con el correr de los años nada tiene que ver con el que era en aquel enfrentamiento ante 'Money' de Las Vegas.

"Sin duda, sería muy diferente, soy un peleador más maduro, sería una pelea totalmente diferente, con más experiencia. Aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar pero Dios sabe por qué hace las cosas", expresó.

Además, el pugilista destacó que Billy Joe Saunders, con quien se subirá al ring el próximo 8 de mayo, es el mejor contrincante que podía haber tenido hasta este momento.

"Eso veremos el 8 de mayo, pero se supone que sí (el mejor que enfrentará), es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia, se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar", declaró.

Canelo volvió a responderle a los críticos

Nuevamente, el Canelo rescató todo el camino que tuvo que atravesar hasta este momento, en el que se considera el mejor libra por libra del mundo..

"El primer error que cometes es pensar que no lo vas a conseguir, siempre me sentí el mejor, que iba a ser campeón mundial. Tenía un ejemplo como el 'Chololo' Larios de disciplina, crecí así y eso siempre lo tuve en mi cabeza, claro que tenía que entrenar al 100 por ciento para ser campeón mundial, siempre tuve la mentalidad de ser campeón mundial. A veces tenía problemas personales, también el peso me costaba mucho trabajo. Luego tuve una hija a los 17 años y fue difícil lidiar con muchas cosas pero nunca pensé que no iba a llevar a serlo, tenía claro lo que tenía que hacer", concluyó.

