El ambiente en Cruz Azul no es de lo mejor y con el empate sobre la última hora contra Toluca los ánimos empeoraron. Muchos apuntan a Robert Siboldi como el principal culpable, mientras que otra Jaime Ordiales.

Uno de los que piensa que el director deportivo de la Máquina Cementera tiene toda la culpa es el máximo goleador de Cruz Azul y uno de los grandes ídolos, Carlos Hermosillo.

El delantero habló en Fútbol Picante y no tuvo piedad con el directivo de los Celestes. “El director deportivo, no sé si sea un títere, el que lleva el café, las aguas o el que pone la cara para los errores de los directivos en Cruz Azul. En el caso de Siboldi, el problema no es el técnico, podrán tener a cualquier técnico, mientras no exista una planeación, mientras sigan tomando decisiones los directivos, mientras le impongan jugadores a los técnicos no van a funcionar”, comentó.

El máximo goleador de la institución Cementera siguió tirando dardo a Jaime Ordiales. “Lo de Ordiales me da mucha pena, después de escuchar que el director deportivo no toma decisiones, pues que me digan qué hace. Si te vas a estudiar a España, como lo hice, ahí te dicen qué hace el presidente deportivo, el director administrativo y el entrenador”, explicó.

Para finalizar agregó que “el jugador tampoco puede entrar en una zona de confort, en una situación en donde se culpa al directiva o se corre al entrenador, respeto al futbolista, porque quiero esa profesión, pero entendí lo que hay que hacer en la cancha. Nosotros somos los que jugamos y hoy en día el jugador está muy acomodado, parece es un reflejo de lo que pasa en la directiva, inestabilidad”.

