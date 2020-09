Carlos María Morales aseguró que le preocupa la actualidad del Toluca

Carlos María Morales, exfutbolista y Leyenda de Toluca, platicó en ESPN acerca de la actualidad que atraviesa la institución y de lo preocupado que está por el momento que están atravesando, ya que, no consiguen los resultados que desean. Actualmente, los Diablos Rojos se encuentran en la onceava posición del Guard1anes 2020 y no ganan hace 5 partidos.

"Para nadie es oculto que no es el mismo Toluca que hizo aquella historia, pero no hay que comparar los planteles, lo que pasa es que la vara quedó muy alta, entonces, hoy con entrar a la liguilla no alcanza, en Toluca lamentablemente en los últimos años no han hecho buenas campañas, lo último bueno ha sido lo de Hernan (Cristante), en la final de Copa y luego de Liga, pero creo que Toluca ha cometido muchos errores en la formación de los planteles, en traer muchos nombres y no jugadores para el Toluca", señaló.

Y agregó: "Han sido muchos detalles, pena no da ver al Toluca, pero sí da un poquito de sabor amargo de ver un equipo con tanta historia que no siga siendo candidato o que pelee los títulos como lo hizo antes".

Carlos María Morales, preocupado por el presente de Toluca. Jam Media.

Más adelante, aseguró que el problema de Toluca no es invertir, porque sí lo hace. Según Morales, no invierte de la mejor manera. "Toluca no es de los que invierte menos, Toluca invierte, lo que pasa es que es invertir bien, esto ha cambiado mucho porque tener tantos extranjeros 11 o 12 extranjeros que hay, de repente traes 2 o 3 buenos, y los otros no importan, antes tu traías 5 extranjeros y tenías que embocar 4 por lo menos, que 4 rindieran, uno te podía fallar, pero 4 te tenían que rendir", afirmó.

Además, comparó al conjunto Choricero con los demás equipos que invierten dinero en jugadores y ésto fue lo que dijo: "No éramos de los planteles más caros y Tigres invertía mucho, Monterrey invertía mucho, América invertía mucho, Chivas invertía muchísimo, tenía a los mejores mexicanos, Santos invertía muchísimo, entonces, pasaba que nosotros nos poníamos a la par de ellos, porque nosotros éramos un gran equipo y teníamos ambición de competir contra quien sea".

