Carlos Rodríguez es baja de la Selección mexicana de último momento por coronavirus

La Selección mexicana sufrió otra baja importante para los duelos amistosos ante Holanda y Argelia de esta doble Fecha FIFA, luego de que el jugador de Rayados, Carlos Rodríguez, diera positivo en la prueba de detección coronavirus, de último momento.

A través de su cuenta de Twitter, el mediocampista regio confirmó que dio positivo en la prueba de coronavirus a la que fue sometido, al igual que todos los jugadores del Tri, antes de realizar el viaje a Holanda, por lo que Charly causó baja de inmediato y no pudo subirse al avión con rumbo a Ámsterdam, este lunes.

Asimismo, Carlos Rodríguez aseguró que no presenta síntomas característicos de Covid-19, sin embargo, ya se encuentra aislado por precaución y siguiendo con las recomendaciones de salud corresponidentes, mientras que no dudó en desearle éxito a la Selección mexicana en sus próximos encuentros.

"Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones", escribió el mediocampista de la Pandilla.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones �������� — Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020

Charly Rodríguez era pieza clave en el esquema de Gerardo Martino con el Tricolor, ya que era uno de los titulares inamovibles del estratega nacional en el mediocampo, por lo que tendrá que probar a otro elemento en su lugar.

Hay que destacar que la baja de Rodríguez se suma a la de Hirving Lozano, quien tampoco pudo realizar el viaje a Holanda por las restricciones sanitarias en Italia, tras los más recientes contagios de coronavirus en el Napoli, por lo que el ataque del Tri también se verá mermado.

La Selección mexicana se enfrentará este miércoles 7 de octubre ante Holanda, a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, y seis días más tarde se medirá ante Argelia, a las 14:00 horas, para cumplir con su segundo compromiso del mes de octubre.

