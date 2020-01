Pretendido por varios clubes del Viejo Continente, Carlos Rodríguez volvió a referirse a la posibilidad de marcharse de Monterrey en el mercado de pases de junio.

En la entrevista con EFE, el contención mexicano reveló: "El sueño de todo futbolista mexicano es estar en Europa, pero en lo personal desde pequeño me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo español de futbol o porque me marcaron Barcelona y Real Madrid además del Atlético. Siempre los equipos punteros de ese país me llaman la atención".

Acerca de probable desmantelamiento del plantel que levantó el trofeo de la mano de Antonio Mohamed, el volante de 23 años expresó: "Creo que algunos equipos preguntarán no sólo por mí sino por varios más de Rayados, el día en el que llegue una oferta formal nos darán toda la disposición para que sigamos triunfando, lo tengo claro. No creo que Monterrey nos detenga o cierre las puertas al sueño que tenemos".

Más allá de que está consolidado en la Primera División, Charly anhela participar en los Juegos de Tokio 2020 en agosto: "En una concentración con la Sub 23 hablé con Jaime Lozano sobre mi deseo de jugar los Olímpicos con México, es otro objetivo en mi carrera. Luego pedí consejos a otros compañeros de la Selección Mayor como Néstor Araujo, al que le tocó vivir la medalla de oro en Londres 2012 y me señaló que es lo más parecido a un Mundial, así que es mi anhelo también".

En total con La Pandilla, Rodríguez disputó 70 partidos oficiales con 5 goles, 12 asistencias y dos títulos obtenidos.

Sus estadísticas en el Apertura 2019 que terminó con el título:

Lee También