Carlos Salcedo respondió cuándo regresará a Chivas

Carlos Salcedo realizó las Fuerzas Básicas en Tigres UANL y fue en Estados Unidos donde terminó de formarse como futbolista para poder pegar el salto al Deportivo Guadalajara, en cuya institución brilló a pesar de su corta edad y cumplió su sueño de jugar en Europa. Fue cedido a préstamo a Fiorentina y Eintracht, pero rápidamente regresó a la Liga MX.

Fue nada menos que para volver a vestir la playera de los Felinos en enero de 2019, en donde arribó para ser titular en el equipo de Ricardo Ferretti. Sin embargo, algunos errores muy puntuales le costaron el lugar para principios del torneo Clausura 2020 y hasta perdió la confianza de los aficionados.

Es por eso que el rumor de que retorne al Rebaño Sagrado creció enormemente, aunque nunca hubo nada oficial. El defensor comentó en varias ocasiones que es algo que le gustaría y ahora, en una entrevista con Telediario de Monterrey, respondió cuándo se dará esa situación.

Canalizo las malas vibras y hate que hay hacia mí: Carlos Salcedo



También le preguntaron cuándo dejará #Tigres para regresar a #Chivas... ¡y así respondió el defensor!



➡https://t.co/UHxwYCitYR pic.twitter.com/txrHCOCd1M — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 14, 2020

Carlos apuntó sin dar muchas certezas: "No sé, es lo bonito de este deporte, yo no planeaba estar en México, pero al final las circunstancias cambian, muchos factores para cambiar de rumbo, de equipo, de país, de continente".

"Es algo que no sé, porque al final del día así es la vida, un día estás en un lugar, al siguiente puedes estar en otro, entonces se lo dejo al tiempo, porque esto es lo bonito de la vida. No es algo que esté en mis manos, hay que esperar porque hoy me debo a Tigres, pero al final así es el futbol", sentenció Salcedo dejando la puerta más que abierta.

Lee También