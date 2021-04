Carlos Salcido aseguró que tiene "cuentas pendientes" con Hugo Sánchez

Carlos Salcido, exjugador de Chivas de Guadalajara y Tigres UANL, entre otros, reveló que desea toparse de frente con Hugo Sánchez ya que tienen cuentas pendientes que solucionar. El zaguero aseguró que tienen que hablar temas de la Selección de México y sobre algunas declaraciones que no le gustaron.

Esto lo hizo en entrevista para Balam Balón. Además, el defensor señaló que en el seleccionado mexicano no todo es color de rosas. Aseguró que el día que fuera al banco en el Tricolor dejaría de seguir yendo a defender a su país.

"Yo tenía metas y sueños pero también tenía mis cosas. Yo dije que el día que fuera banca en Selección, hasta ahí. ¿Por qué voy a soportar viajes, días lejos de mi familia sin aportar nada. El futbolista si no participa, es difícil", destacó.

Carlos Salcido le envió un mensaje a Hugo Sánchez. Jam Media.

Y agregó: "Se te hacen días muy largos. Yo ya no dormía en la cama, dormía en el suelo. Se me hacía eterno. Satura en las concentraciones. Estar encerrado, si no encuentras un buen grupo, es difícil y aquí no puedes pedir 'chance' de no ir. La única que vez que yo quedé en algo para descansar, Hugo Sánchez lo dice todos los días en ESPN, que no fui a la Copa América, que yo decidí no ir pero nadie dice que había dejado vacaciones pagadas, que he perdido hasta dinero por ir a la Selección".

Y finalizó: "Yo estoy esperando toparlo de frente". Está claro que Salcido y la leyenda del Real Madrid tienen cosas que hablar, y todo se puede solucionar platicando, sin violencia.

