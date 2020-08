Carlos Vela no jugará los siguentes cinco partidos y se perderá el próximo clásico del Tráfico

No paran de llover malas noticias para Los Angles FC luego de la dura caída que tuvieron el último sábado, derrota por 2-0 frente a Los Angeles Galaxy en el clásico del Tráfico, ya que hoy se confirmó que el Carlos Vela no estará en las canchas por más de tres semanas.

Tras no presentarse en la MLS is Back, debido a que su mujer se encontraba embarazada, el mexicano se retiró del último partido lesionado de su rodilla. Debido a esto, no podrá jugar por los próximos cinco encuentros.

"Es un (desgarro en el) MCL (ligamento colateral medial) de grado 2 que vemos en el fútbol muchas veces, y solo tenemos que evaluarlo semana a semana. Carlos está decepcionado y realmente hubiera preferido estar con el equipo en Orlando, pero las circunstancias con su familia fueron lo primero", expresó Robert Bradley según lo informado por la Major League Soccer.

Los Angeles FC no contrarán con Carlos Vela por los próximos 5 encuentros. (Getty)

Por otro lado, el estrega del LAFC comentó que Vela es una persona positiva y que nada cambia en él a pesar de que haya malas noticias. Además, agregó que el mexicano se encuentra muy comprometido con el equipo.

�� Malas noticias. Carlos Vela se pierde los próximos cinco partidos del #LAFC en la Fase 1 por lesión.



El MVP presenta un desgarro en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda grado 2 y será llevado de a poco. #MLS pic.twitter.com/E27cv9F55n — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) August 25, 2020

"Tenemos suerte, tenemos muchos atacantes talentosos", expresó Bradley quien cuenta en su plantel con Diego Rossi, el uruguayo que tiene un gran presente en la MLS y que liderará la ofensiva angelina, especialmente en el encuentro contra Los Angeles Galaxy del próximo 6 de septiembre.

Lee También