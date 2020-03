Carlos Vela no quiere estorbar en la selección

Carlos Vela sorprende fin de semana tras fin de semana en la MLS. El mexicano no para de sorprender y es, por lejos, uno de los futbolistas con mayor jerarquía en una liga que no deja de sumar elementos de calidad.

Su nivel y actual estado de forma ilusiona a más de un mexicano, como al propio Gerardo Martino, en tenerlo con el Tri. No obstante, no será tan fácil, ya que una vez más se piensa afuera de la selección nacional.

En una entrevista con la revista GQ, Vela reconoció: “Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a cumplir 34 años. No es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos, y es mejor no estorbar”.

La palabra proyecto es algo que se menciona constantemente, pero la idea de lo integral del mismo se refiere, en su totalidad, en que parte desde las juveniles y sobre eso es a lo que se refiere el delantero de 31 años: “Hablo de que hagan un proceso desde jóvenes y puedan aprender. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea de dónde vas a estar trabajando, es algo que tomo en cuenta. No haré cualquier cosa por cumplir y decir que ahí estuve. Tiene que ser algo que me guste y que yo guste a la otra parte”, se sinceró.

“Hay a quienes les quedan 15 años. Y hay que permitir que lo intenten y crezcan. Dejar que las nuevas generaciones hagan lo que yo no pude”, culminó.

