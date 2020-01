Carlos Vela tiene la mente puesta en una nueva temporada en la MLS en la que seguramente vaya competir con Javier Chicharito Hernández ya que sería refuerzo de Los Angeles Galaxy, clasico rival de Los Angeles FC.



Sin embargo, siempre tiene un momento para reflexionar y hablar sobre la selección nacional, con la que tuvo varias idas y vueltas.

A pesar de esto, comenta que le gustaría estar presente en Tokio 2020 y ser uno de los tres jugadores de más de 23 años para representar al Tri. Teléfono para el técnico Raúl Gutiérrez.

“Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante”, dijo Carlos Vela a la revista GQ al referirse que nunca se planteó estar en una cita olímpica pero cree que sería una buena idea.

El jugador de Los Angeles FC dice que los Juegos Olímpicos son fantásticos por todo lo que lo rodea y que todo el mundo se detiene para verlos.

Vela sabe que puede ser uno de los mejores jugadores de México

“Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. Así que si me lo plantean... no hay locuras en esta vida”, expresó el delantero, pero aclaró que no quiere tapar a ningún joven con futuro.

“Ya no soy joven para el futbol. Estoy bien, pero me quedan unos años y hay gente que aún tiene 10 o 15 años por delante", explicó el jugador al referirse de su presencia en la selección. Además, agregó que se siente orgulloso por ser mexicano y que siente pasión por sus raíces.

Vela mantiene los pies sobre la tierra y reflexiona que los jóvenes de la selección merecen tener los proceso que él tuvo y si se les da espacio pueden alcanzar grandes metas .

“Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. Y a largo plazo no puedo tener certezas", finalizó Carlos Vela con GQ.

