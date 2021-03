La paliza que Carlos Vela le da a Zlatan Ibrahimovic en títulos individuales

Nunca habrá mejor fórmula para sacar lo mejor de sí mismo que tener una competencia de alto nivel y eso fue lo que vivió Carlos Vela durante dos temporadas, 2018 y 2019, en la MLS al tener un duelo de tú a tú contra nadie más y nadie menos que Zlatan Ibrahimovic.

Los Angeles Galaxy y LAFC tuvieron a dos delanteros de lujo en el Clásico del Tráfico que terminaron como los goleadores de este tradicional enfrentamiento: 10 goles marcó Vela y 9 anotó Ibrahimovic. Y como recordar es vivir, el delantero mexicano se acordó de la rivalidad con Zlatan.

“Me tocó estar con él (Ibrahimovic) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales”, le dijo Carlos Vela a ESPN. Con argumentos, el atacante de Los Angeles FC dijo la verdad.

Los títulos individuales que ganó Carlos Vela en la MLS

Durante el paso de Zlatan por la MLS, Vela le dio sopa y seco al delantero sueco en cuanto a títulos individuales ya que ganó tres veces el Jugador del Mes, una Bota de Oro, el MVP de la temporada, fue integrante del Equipo del Año de la MLS y tuvo el récord de más goles en una campaña.

Los títulos individuales de Zlatan Ibrahimovic en la MLS

Con amplio margen Carlos Vela demostró que es mejor que Zlatan Ibrahimovic en la MLS puesto que a diferencia de los títulos individuales que ganó el mexicano, el delantero europeo fue el refuerzo del año (2018), se llevó el gol del año en (2019) e hizo parte del Equipo del Año en 2018 y 2019.

