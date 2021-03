La razón por la que Carlos Vela no iría a los Juegos Olímpicos de Tokio

"Carlos Vela es el mejor jugador mexicano de la actualidad”, la frase la soltó Miguel Herrera en diálogo con Bolavip y, si bien reconoció los goles de Raúl Jiménez, el Piojo entiende que no hay ninguno mejor que el canterano de Chivas de Guadalajara. No obstante, la selección de futbol no lo puede disfrutar como debería.

El delantero de Los Angeles FC dejó en claro, en su momento, que era tiempo que otros jugadores tengan la oportunidad en la selección de México, abriéndose de la misma. De igual manera, Vela jamás le dio un ‘no’ definitivo a Gerardo Martino, por lo que su regreso y participación en el próximo Mundial de Qatar sigue en pie.

Mientras tanto y antes a la Copa del Mundo, hay una competencia en la cual cualquier jugador desearía participar: los Juegos Olímpicos. Justamente, Vela es uno de los tres mayores de 23 años que la selección de México podría incluir en la plantilla, aunque hay una razón que hace pensar que esto no sucederá.

El motivo que sacaría a Carlos Vela de los Juegos Olímpicos

La principal razón que aleja a Carlos Vela de los Juegos Olímpicos es que, para estar, debería encontrarse disponible para la selección mayor conducida por Gerardo Martino. Es decir que, antes que Jaime Lozano pueda convocarlo para los JJOO, Vela debe estar predispuesto a regresar al equipo comandado por el Tata.

Sin dudas que sería interesante poder ver a Cracklitos representando al Tri en los Juegos, ya que a la postre estaría todo listo para su participación en Qatar. De igual manera, Jimmy Lozano y compañía primero deben ganarse el boleto a Tokio en el Preolímpico que se disputará en Guadalajara.

