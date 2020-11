Gerardo Martino dio esperanzas para el regreso de Carlos Vela a la selección de México

Carlos Vela es un jugador que cualquier selección del mundo le gustaría contar y que afortunadamente nació en México. Sin embargo, el Tri no está teniendo el gusto de disfrutar de un futbolista como lo es Vela y nada tiene que ver con decisiones del jefe al mando. Todo lo contrario.

Gerardo Martino sabe de las condiciones y el talento de Vela, razón por la que desearía contar con él. No obstante, es el jugador de Los Angeles FC quien mantiene la duda de su futuro en la selección de México por motivos que ya ha contado alguna vez: entiende que es el momento de sangre nueva.

“Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a cumplir 34 años. No es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos, y es mejor no estorbar”, había reconocido Vela en marzo.

�� ¿Vuelve Carlos Vela a @miseleccionmx?



�� 'Tata' Martino le contó a @Miguel_Gurwitz sobre la situación del 'Bombardero'.



�� “La pelota siempre la tuvo él”. pic.twitter.com/34apgTP0VZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 6, 2020

Gerardo Martino dio esperanzas con el regreso de Carlos Vela al Tri

“Tuvimos las charlas que tuvimos que tener. La pelota siempre la tuvo él, tampoco es cuándo quiero, cómo quiero o el día que quiero. Pero, el que tiene que dar la señal de que está en condiciones de ser un futbolista convocable es él”, enfatizó el Tata en diálogo con Telemundo, dejando nuevamente claro que lo quiere citar, pero depende del jugador.

Respecto a si Carlos Vela, de repente, quiere regresar en instancias decisivas de la selección de México, Martino fue claro: “A último momento no va a pasar por las charlas que tuvimos. Estoy completamente seguro. Si pasa, tiene que pasar por estas épocas y no cuando nos estemos subiendo el avión de cara al Mundial”, sentenció Gerardo Martino.

