Carucha Sánchez reveló que Toluca nunca lo llamó para regresar

Vicente Sánchez se hizo un nombre jugando para el Toluca, equipo que lo formó y fue fundamental para que el uruguayo pueda disputar las mejores competiciones con las que sueña cualquier futbolista. Sin embargo, en el 2010 fue duramente criticado debido a traspaso hacia el América.

Los aficionados de los Diablos Rojos trataron la transferencia hacia las Águilas como una traición a todo lo que el equipo le dio a Sánchez, sin dejar de contar, también, lo fundamental que fue el futbolista en la obtención de dos títulos ligueros. Es por eso que, en una entrevista con TUDN, reconoció el motivo de su no regreso al Nemesio Díez.

“En el momento en que me voy de Toluca, pasaron 3 años y nunca me llamó un directivo para preguntarme cómo yo estaba. Cada 6 meses me llamaban de los equipos para ver cómo estaba, y Toluca no. Eso a uno le duele”, reveló el exjugador de 40 años.

Además, recalcó que nunca tuvo opción de regresar al equipo donde es el segundo máximo goleador de la historia: “Para tener un convencimiento o una elección, tienes que tener las dos partes. Nadie me llamó y entonces no tuve para elegir. Te llama un equipo tan respetado como el América y por supuesto que voy a ir”, reconoció.

Sánchez, en todo momento, rememoró los momentos los Diablos Rojos: “Fueron 7 años hermosos. Pasé todo ahí. Los dos campeonatos, hasta cuando nos tocó perder la final, que fue rarísima. Me quedo con todos los momentos, ganados y no. Sentí que fue mi casa y me formaron como jugador”, apuntó. Ojo, porque Carucha le envió un mensaje a los dirigentes: “El teléfono lo tengo prendido y es el mismo de siempre”, finalizó.

