Chicharito revela el vergonzoso apodo que tenía en la secundaria

Casi un mes de cuarentena y Javier Hernández ya se atrevió a confesar uno de los apodos más vergonzosos que ha tenido, con el que era llamado por sus compañeros en su época de estudiante de secundaria.

En una entrevista sin filtro alguno con la standupera Sofía Niño de Rivera, y por supuesto, cada uno desde su casa, el delantero mexicano contó cómo vive la cuarentena ante la pandemia por coronavirus, además de revelar algunas curiosidades de su vida y su relación con la modelo Sarah Kohan.

Entre ellas, fue la distorción que tuvo su actual apodo en su época estudiantil, ya que confesó entre risas que lo llamaban de muchas formas, y una de ellas era "Chichis", tan popular fue dicho sobrenombre que algunos ya mejor lo llamaban "Boobs".

“La verdad es que muy poca gente me llama por mi nombre, sólo mi familia lo hace. Chicha, Chich; como muchos me decían en la secundaria, es la primera vez que voy a contar esto: Me decían Chichis muchas veces y ya luego mucha gente me empezó a decir boobs”, recordó entre risas Chicharito.

Asimismo, aseguró que ha tratado de tomar el mayor aprendizaje del encierro por el que está atravesando gran parte del mundo y con el que él cumple desde Los Ángeles, el cual además le cayó muy bien para compartir más tiempo con su familia y luego del cambio de país que vivió, de Inglaterra a Estados Unidos.

"Para mí, para Sarah y para Noah esta estabilidad nos viene chongonsísimo porque estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah apenas está agarrando el ritmo de sueño y sí nos viene muy bien.

"Tratamos de disfrutar lo que sea. Nosotros vemos que este aislamiento ayuda, es colaboración por más que mucha gente no lo quiera ver, entonces yo siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, a poder aplanar esa curva, para que podamos regresar a la normalidad lo más pronto posible", destacó el flamante refuerzo del Galaxy.

Por otro lado, aceptó que tiene un lado muy "infantil", el cual le permite ser muy bromista y tomar gran parte de la vida con humor, también para coleccionar figuras de acción de su caricatura favorita de toda la vida: Los Caballeros del Zodiaco, con lo que se entretiene estos días sin futbol.

"Ahorita compré estos 18 monos de colección de mi caricatura favorita desde niño, que es la de Los Caballeros del Zodiaco, entonces está el mono y le voy poniendo su armadura y todo. Justo cuando empezó la cuarentena vi muchos capítulos y me preguntaba si vendían las figuras, entonces apenas las vi en Amazon y a comprarlas", dijo el seleccionado nacional.

Finalmente, contó algunos detalles de la relación con su esposa, quien asegura que también es muy divertida y se presta a sus bromas.

“Nos llevamos a toda madre, obviamente no todo es color de rosa, pero el amor siempre está ahí, es una energía. Tenemos una muy buena convivencia, cosas muy claras. La relación está muy sana.

"Ella no es tan juguetona, pero es muy risueña, es muy cag… se ríe casi de todo, entonces nos compenetramos muy bien, porque yo hago cualquier babosada y ella se ríe o la mayoría lo toma bien, entonces está a toda madre”, sentenció el exjugador del Real Madrid.

