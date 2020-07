Chispazos entre la directiva de Pumas y la afición por las condiciones para colgar mantas

Este domingo, en el debut de Pumas en el torneo Guard1anes 2020, se produjo un pequeño chispazo entre la directiva y la afición del equipo que tuvo que ver con la posibilidad de ingresar mantas que acompañen desde las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

Sucede que desde La Rebel, el grupo más radical de los fanáticos universitarios, habían solicitado poder ingresar algunas de las mantas tradicionales, pero desde la directiva les aclararon que por disposición de la Federación Mexicana de Fútbol solo podrían ingresar aquellas mantas con mensajes alusivos a la lucha y resistencia contra la pandemia de coronavirus.

“Decliné el permiso porque querían que pusieramos una frase que la FMF nos obligaba a hacer o no metíamos nada, la ideología de la Rebel no es acatar órdenes de la FMF, no porque seamos rebeldes o estemos en contra de la FMF, sino porque nuestro fin es alentar a Pumas", expresó El John, uno de los líderes de la agrupación de hinchas.

Los extrañamos como no tienen idea, y sabemos que cuando regresen el EOU será una fiesta.



Pero para eso, nos tenemos que cuidar entre todos. Quédense en casa, usen su cubrebocas y el regreso será pronto. ��#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/tnXFYwNjke — PUMAS (@PumasMX) July 26, 2020

Y agregó: "El club no quiso pagar la multa de la manta de nosotros, que era la del Orgullo Azul y Oro. Nos dijeron que sólo podíamos meter una manta alusiva al coronavirus. Pero yo sólo prefiero quedarme con mis ideales”.

Por la disposición de la FMF de cobrar multas por la colocación de cualquier manta que no hiciera referencia a la pandemia, monto que Pumas no estuvo dispuesto a pagar, solo se vio en el Estadio Olímpico Universitario una con el lema "Que al regreso no falte nadie. Quedate en casa", que luego sería replicada en las redes sociales oficiales del club.

