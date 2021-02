Alexis Vega encaró al preparador físico que lo acusó de no pagar por sus servicios

Una vez más, Alexis Vega estuvo involucrado en un problema extracancha, ya que esta vez fue un preparador físico quien acusó al jugador de Chivas de no quererle pagar el dinero que le debe por una semana de entrenamiento privado.

Y es que Fernando Castillejos aseguró que el delantero rojiblanco se encuentra dentro de la lista de futbolistas que adeudan pagos por sus servicios como entrenador, pues según sus palabras quedó a deberle 1,200 pesos y lamentó que hasta la fecha no haya podido saldar su deuda.

"Alexis Vega, de las Chivas, me sigue debiendo una semana de entrenamientos y no me lo ha pagado. Su hermano no me contesta y él tampoco responde WhatsApp e Instagram. No te das cuenta que tú ganas más de 500 mil pesos mensuales y me estás regateando un entrenamiento de mil 1200. Es un tema cobrarles, pero qué tal cuando traen sus camionetas o sus carros, pero no quieren pagar porque todo les regalan", lanzó el preparador físico.

Alexis Vega aclaró la situación

No obstante, de inmediato el jugador del Rebaño se hizo presente para encarar al entrenador y dejar claro que él nunca contrató sus servicios, pues en realidad fue a su hermano a quien entrenó y quien le quedó a deber dicha cantidad, la cual aseguró haber pagado apenas se enteró de lo ocurrido.

"En primera, a mÍ ni en sus sueños me entrenó. Segunda, entrenó a mi hermano y ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal. Tercera, que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho. Cuarta, mínimo me hubiese gustado que así como tuvo 'huevos' para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas”, sentenció molesto el Alexis Vega.

en primera - a mi ni en sus sueños me entreno.



Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho.



